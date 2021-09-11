璨樹颱風9月12日影響台灣最大，各航空公司稍早已陸續宣布航班異動。立榮與華信航空已宣布，12日所有國內線航班取消。

長榮航空表示，12日除往返高雄－上海浦東航班維持正常起降外，其餘由桃園機場及松山機場起降的客運航班全日取消或延遲抵達。

長榮取消航班包括台北－新加坡（BR225、BR226）、台北－大阪（BR132、BR131）、台北－東京成田（BR198、BR197）、台北－香港（BR867、BR868）、台北－澳門（BR801、BR802）、台北－首爾 （BR160、BR159）、台北－上海浦東（BR722、BR721）、台北－舊金山（BR18）、台北－休士頓（BR52）、台北－巴黎（BR87）。

延遲抵達部分，則預計延至9月13日晚間6時以後陸續抵達，航班包括紐約－台北（BR31）、西雅圖－台北（BR25）、舊金山－台北（BR17）、溫哥華－台北（BR09）。

中國南方航空宣布12日台北－上海取消，班號為CZ3096與CZ3095。