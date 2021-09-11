強颱璨樹逐漸逼近台灣，台北市花博爭豔館內工作人員今日一早將館內展示櫥窗包覆保護，做好防颱準備。（趙雙傑攝）

璨樹颱風逐漸逼近台灣，新北市災害應變中心及各區公所同步一級開設，新北市水利局提醒民眾將停放於堤外車輛立即駛離，以免愛車受損；另新店溪、大漢溪、淡水河流域內的水門也將今晚9時關閉。

交通局表示，新北水門周邊紅黃線自下午5時起開放停車，建議車主停放車輛時務必留下聯絡電話以利聯繫。