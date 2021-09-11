國道八號東向14公里新化系統交流道路段，上月16日下午5點多發生一輛廂型車內側逆向行駛，沿途還閃大燈，嚇壞用路人，警方獲報調查並約談車主65歲李姓男子到案說明，李男供稱不熟路況，錯過交流道心急才逆向，警詢後開出罰單，並依妨害交通往來安全罪嫌函送。

國道八隊第八大隊副大隊長鍾源明表示，這起逆向違規發生在8月16日下午5點20分，警方獲報後即展開調查，發現這輛車自國三接國八後竟然迴轉走內側車道，逆向行駛數百公尺後，二度迴轉接新化系統交流道返回國三，行徑相當危險，嚇壞沿途用路人。

警方獲報約談車主到案說明，住在台南的65歲李姓男子供稱，當天行駛國道三號北上，本來要下善化交流道，卻因不熟路況而開過頭，改上國道八號又誤以為出匝口可迴轉，驚覺逆向後，急忙閃大燈示警，再度迴轉進入國三。男子到案非常懊惱，對於自己因不熟路況，在國道逆向造成其他用路人的緊張，也覺得很抱歉。

警方針對這起逆向違規事件已經開立逆向紅單，依法可罰3000元至6000元，並認定車主行為涉嫌妨害公眾往來安全，函送台南地檢署偵辦。