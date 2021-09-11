「璨樹」來襲移除路樹出意外 台電工人遭電擊送醫搶救 12:302021/09/11 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台電工作人員今（11日）上午11時許前往新北市烏來區移除樹枝，過程中卻不慎遭電線電擊。（翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台電工作人員今（11日）上午11時許前往新北市烏來區移除樹枝，過程中卻不慎遭電線電擊。（翻攝） 強烈颱風璨樹來襲，中央氣象局發布陸上海上颱風警報，台電工作人員今（11日）上午11時許前往新北市烏來區移除樹枝，過程中卻不慎遭電線電擊，右手、右腳受傷，送往新店耕莘醫院急救，暫無生命危險，詳細事發原因待進一步釐清。 桃園強颱璨樹來襲 石門水庫警戒 開學後首例入侵校園 1國中生確診 北市憂風雨前寧靜 #移除 #台電 #路樹 #遭電擊 #緊急送醫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 漁船進港避風 果農搶收套袋 04:102021/09/11 生活新聞 璨樹來襲 守住護國神山群 竹科管理局成立應變中心 11:472021/09/11 生活 璨樹颱風將帶來豪雨 台20線勤和至復興路段下午預警性封閉 12:432021/09/11 生活 嚴防璨樹颱風 新北市災害應變中心二級開設 10:342021/09/11 生活 強颱璨樹來襲 綠島、蘭嶼今天停班停課 04:102021/09/11 焦點要聞 5年來最強颱風璨樹進逼 海陸空交通動態一覽 11:042021/09/11 生活 璨樹颱風逼近 新北水門晚上9時關閉 12:322021/09/11 生活 轎車半夜深山撞飛「孕婦」慘死 驚見腹中多胞胎俱亡 11:272021/09/11 社會 債務糾紛約談判 男遭追砍衝撞亡 04:102021/09/11 社會新聞 機師兒CT值11 同學沒人確診 網曝這一招真的有用 07:422021/09/11 生活 義交「肉身擋車」阻闖紅燈 驚悚1幕民眾驚呼：別賭命 10:572021/09/11 社會 社會熱門新聞 哥哥娶妻全家樂翻 妹憂「這一點」露餡：怎面對未來嫂嫂 - 社會 離譜陸軍醉連長對女官兵伸鹹豬手 連甩4位官兵巴掌遭撤職 - 社會 開車進「伯朗大道」遭開單 暴走駕駛狂嗆「一堆蟲的爛地方」 - 社會 偷吃903次喊「爽到尿出來」牙醫娘慾求不滿劈腿丈夫同業挨告 - 社會 惡老闆綁2工人電擊射BB彈凌虐數月 全身成蜂窩害截肢竟逼吃狗屎 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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