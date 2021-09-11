台電工作人員今（11日）上午11時許前往新北市烏來區移除樹枝，過程中卻不慎遭電線電擊。（翻攝）
台電工作人員今（11日）上午11時許前往新北市烏來區移除樹枝，過程中卻不慎遭電線電擊。（翻攝）

強烈颱風璨樹來襲，中央氣象局發布陸上海上颱風警報，台電工作人員今（11日）上午11時許前往新北市烏來區移除樹枝，過程中卻不慎遭電線電擊，右手、右腳受傷，送往新店耕莘醫院急救，暫無生命危險，詳細事發原因待進一步釐清。

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