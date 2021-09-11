台中市大甲區太白里延管路修復平啟用典禮今舉行，市長盧秀燕前往主持儀式。（陳淑娥攝）

為改善偏遠地區用水安全，台中市府積極與自來水公司合作，爭取經濟部水利署評比自來水延管經費，並負擔自來水延管工程完工後路面修復。大甲區通天路(含週邊巷道)及北堤東路等共約3.7公里路段，路修工程投入近1000萬元，已於 5月初完竣，市長盧秀燕10日前往視察，盼提供市民舒適的用路環境。

市長盧秀燕今日上午主持「自來水延管路面復平計畫110年第一期工程案-大甲區太白里延管路修復平啟用典禮」，包括市議員李榮鴻、吳敏濟、施志昌以及大甲區長顏金源、當地里長曾進財均共襄盛舉。

經發局長張峯源指出，市府110年度共計動支6000萬持續辦理本市自來水延管後路修復平，其中第一期工程4月開工，主要包含大安區福興里部分路段、后里區永興路及大甲區太白里通天路段；其中大甲區太白里延管後路修復平工程動支約958萬元，辦理通天路(含週邊巷道)及北堤東路等共計約3.7公里路段，5月初已完竣。

大甲區太白里通天路延管第一期工程於2018年6月幹管完竣，同年10月完成用戶接管，自來水受益用戶約80戶，市府於用戶接管完成後規劃辦理路修，並會同地方里長及水公司共同研議，避開大甲區太白里通天路延管第二期工程的施作路段，今年經發局辦理本次路修復平工程。

台中市經發局表示，台中市近年來積極推動自來水延管計畫，市府與自來水公司合作爭取延管經費，於大甲區武陵里及義和里文曲路周邊巷道、文曲里及太白里通天路完成大區域自來水延管工程，大幅改善大甲地區民生用水，自來水普及率已由2016年88.62％提升至2021年6月底91.76％，後續均由市府辦理延管後路修。