英國《金融時報》最新報導，拜登政府正「認真考慮」將我國駐美代表處現有名稱「台北經濟文化代表處」，更名為「台灣代表處」。對此，時代力量表達高度支持，並期盼台灣在全世界各國駐外單位能早日全面以台灣為名。

目前我國在美國共有13個館處，除了在華府作為實質大使館功能的「台北經濟文化代表處」之外，另外還有其他12個實質總領事館功能的「台北經濟文化辦事處」。

時代力量表示，如果我駐美代表處順利更名為台灣代表處，後續將產生巨大骨牌效應，包括我國在加拿大等國的駐外館處名稱更名可望循序推動。而近日鬧得沸沸揚揚的我國駐立陶宛台灣代表處設處案，也可望因而讓立國政府有更強的正當性來對抗大陸的阻撓壓力。

此外，時力質問「戰鬥藍」的成員「你們支持我國駐美代表處更名為『台灣代表處』嗎？」並點名中廣董事長趙少康、國民黨立委蔣萬安、吳斯懷、陳以信、台北市議員羅智強、侯漢廷等戰鬥藍成員，是否支持以台灣為名。