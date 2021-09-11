中颱璨樹進逼，氣象專家彭啟明指出，目前除了台北市及基隆市未涵蓋在範圍警戒外，全台都在籠罩範圍中，今中午開始花東及恆春半島，風雨就會開始逐步加大，北北基宜4縣市則是要到明日上午才會有明顯風雨，不過外界關心周一是否有機會放颱風假，他則表示機會相當小。

彭啟明今稍早於Yahoo《彭博士報氣象即時預報》表示，璨樹一個小時前減弱為中度颱風，但是每秒平均的最大風數仍有48公尺，強颱為51公尺，其實沒有太大的差別，但是整個趨勢上，在過去12小時璨樹稍微變大、中心風速也減弱，預期仍會持續減弱，但有時中颱的威力不會輸給強颱，因此仍要注意。

各地風雨影響時程。（圖／翻攝自彭啟明臉書）

彭啟明指出，璨樹會從東部的外海北上，最遠的距離大約100公里，最近為40至50公里，距離花蓮或是宜蘭最近，所以要提高警覺，目前颱風警報除了台北市、基隆市未涵蓋之外，全台都在警戒範圍，但很快地台北及基隆都會包含在內。

彭啟明說，東半部影響是比較嚴重的，午後由南到北風雨就會逐步的加大；東半部由到北顯著風雨增強，周日的影響最大，因此東北部務必要做好防颱措施，北部也要注意。另外，南部周一起也要留意西南風環流。

彭啟明進一步說明，今日上午大致上沒有影響，但下午就陸續會受到影響，花東及恆春半島從中午開始，風雨就逐步加大降雨；北北基宜比較慢一點，是明起上午到晚上要留意強風豪雨，氣象局的風雨預測，在宜蘭、北部、花蓮等地區，總雨量大約都有400至700毫米，須注意低窪地區可能會有致災情況。

至於不少人關心周一是否有機會放颱風假？彭啟明認為，以目前的路徑走向來看，雙北沒有這個機會，他也表示，璨樹要到禮拜一凌晨，才會完全脫離台灣，便會直撲上海到日本。