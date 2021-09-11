科技部《科學腦巨人》科普影片將於9月12日晚間6點在公共電視3台(MOD 98台)首播，這部全國第一部4K規格的腦科學3D動畫，集結國內動漫繪製及聲音展演好手，歷經1年半始製作完成，長度約50分鐘，導引年輕世代探索人體腦部奧秘，並從中汲取相關科學知識。

為提升國人對腦科學的關注，並鼓勵青年學子投入相關科研領域，科技部特製播《科學腦巨人》科普動畫，希望透過深入淺出、寓教於樂的敘事方式，導引年輕世代探索人體腦部奧秘。

科技部表示，《科學腦巨人》劇情敘述迷你族科學家布朗博士發明了能和人類一樣思考的神奇巨人，但就在族人驚豔於其精密機巧之際，博士卻在血跡斑斑的實驗室離奇失蹤，若其遭殺害，啟動巨人的方式將永遠成謎，就在大家不知所措時，一名自稱偵探的神祕少年羅奇自告奮勇，試圖破解這樁懸案。但族人各懷鬼胎，暗自盤算該如何取得巨人操控權，於是一場攸關博士下落、腦部設計及人性臆測的探案歷險就此展開。

科技部提到，影片解析複雜的腦區，將其精煉並賦予巧思、以嶄新手法重新演示，例如，維持身體平衡的小腦區成了健身中心，員工逢人就遞送體驗券，以貼近日常生活的經驗類比，藉以說明小腦在運動控制中所扮演的重要角色，令人會心一笑。

科技部指出，觀眾隨著偵探羅奇的腳步搜查各個腦區，抽絲剝繭，在輕鬆有趣的情境下，就能了解腦幹、視丘、頂葉、顳葉、枕葉、額葉、海馬迴、杏仁核、松果體…等腦部主要結構及其功能。

科技部說，除了人物造型、劇情設計的全新嘗試之外，影片繪製過程中，也邀請國內多位影視傳播、動畫製作及腦科學專家學者參與，一起為製作品質及科學知識的正確性把關。