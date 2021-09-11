英國金融監管單位周五指控3名交易員，他們在英國投票脫歐期間在一家未指名的銀行涉嫌「誘騙」，或在期貨市場製造誤導性。

英國金管局(FCA)表示，已在7月16日對3名人員發出警告，關於他們在2016年6月1日至7月29日的行為，FCA正擬採取行動。FCA沒有具體明指是哪些人士。

FCA指出，這三個人故意在市場上濫用權力，他們在交易平台上下了大量的他們無意執行的期貨訂單，而在交易的另一端則放置了少量訂單。FCA指出，這些行為是單獨地和集體地進行。

FCA表示，「通過誤導性訂單，個人向市場虛假地陳述了買入或賣出的意圖，而真實的意圖則為相反」。

「個人發佈誤導性訂單的目的，是為了便利其真正訂單的執行。」，FCA表示，這種行為給期貨的供需帶來了「虛假和誤導性」訊號。

下一步是FCA的監管決策委員會將聽取這些指控，該委員會將決定採取何種行動。該3位交易員有權向委員會提出陳述；委員會也可以在獨立法院上提出上訴。