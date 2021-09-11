美國民主黨眾議員周五晚間提案，建議在美國由工會製造的零排放型電動車，其稅負抵免額度提高到每輛12,500美元。

美國眾議院歲入委員會（House Committee on Ways and Means）將於下周二就該提案進行投票。這項提案是3.5兆美元支出法案中，大規模稅負措施的一部分。

這法案將使通用汽車和特斯拉再度獲得享有電動車減稅優惠的資格。兩家公司此前已經達到現行7,500美元獎勵措施的使用上限。這項法案還將為二手電動車新創立一個額度較小的減稅優惠。

根據這項法案，美國大多數電動車都有資格獲得7,500美元的抵稅額度，而針對在美國由工會勞工組裝汽車的汽車製造商，該法案將額外提供4,500美元減稅優惠，並將提供500美元給符合美國「自製率要求」（Local Content Requirements）的車輛，包括在美國製造的電池亦適用。

這個提高美國工會製造汽車減稅優惠的提議，將導致外國汽車製造商處於劣勢，已經引發本田汽車等外國企業的反對聲浪。