新北市環保局獲報五股夏綠地遭人非法棄置廢棄風管，與警方組成專案小組，經比對空拍圖及監視器，發現劉姓及許姓男子因未持有廢棄物清除許可，5日清晨4時許趁無人之際任意丟棄廢風管，依違反廢棄物清理法，函送新北地檢署偵辦，2人恐面臨最高5年徒刑及得併科1500萬元以下罰金。

環保局表示，7日巡察時，有民眾反映五股夏綠地道路旁遭棄置大量廢棄鋁製風管，隨即指派環境稽查重案組與蘆洲警分局成立專案小組，經分析比對空拍圖，發現廢風管是最近1周遭棄置；再經全面調閱監視器比對進出車輛，發現5日4時許，有貨車載運大量廢棄風管至夏綠地棄置。

環保局10日通知車主到案說明，車主否認犯案，指稱車輛鑰匙放置處只有他與劉姓前員工知道，警方約談劉男到案，劉男一開始矢口否認，直到看到監視器影片，才坦承當天跟許姓友人開著貨車到五股棄置廢風管。

環保局指出，調查過程中，發現犯嫌以帆布妥善包覆廢棄物，還刻意停在大貨車後方尋求掩護，且棄置時蘆洲分局巡邏車經過該路段，2名犯嫌立即佯裝路邊停車，直至警方巡邏車走後，才將貨車加速開往夏綠地另一地點棄置。