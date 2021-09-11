名模洪曉蕾(蕾蕾)，近年不斷嘗試新領域、新身分，從大眾熟知的名模、節目主持人、辣媽，到去年首度挑戰大螢幕《杏林醫院》等。今(2021)年八月，洪曉蕾又多了一個新身分——Podcast頻道「走跳味蕾」主持人! 洪曉蕾透過自身對美食的熱愛，結合「美食就是生活，生活就是故事」的概念，廣邀名人好友們分享美食、聆聽八卦、閒聊人生。

Podcast頻道「走跳味蕾」首集，便邀請「模範前夫」王世均（改名王世騰）擔任節目的「暖身男神」，為後面即將登場的「真」男神們暖場預熱。王世均在節目中大談高雄美食，表示自己身為饕客，很會選美食、也很會選女人，讓一旁的洪曉蕾附和道：「很會選女人是真的，我就是你選的!」兩人默契十足，金句不斷。「人生百態，吃出每種不同的感覺。」、「生活可以五顏六色，但不可以亂七八糟。」除了透過頻道來一場耳朵的美食饗宴外，節目也從美食一路聊到人與人之間的溫度，兩人也紛紛道出美食結合生活的感悟。

至於開Podcast頻道的初衷，模特兒出身的洪曉蕾不諱言自己是吃貨，「美食當前我絕不抗拒，但一定要運動。」並表示希望透過「走跳味蕾」，讓嘉賓與觀眾在輕鬆的話題中，一起享受美食為生活帶來的幸福感。

除了開播嘉賓王世均，洪曉蕾也邀請了最近以《做工的人》，再度叩關金鐘獎迷你劇集男主角獎的李銘順。李銘順在節目中認真推薦新馬美食，新加坡螃蟹、海南雞飯及馬來西亞肉骨茶等東南亞美食，帶大家暢遊馬來西亞及新加坡。其中，也分享到當人生面臨困境時，要把負能量轉成正能量，對於情緒要懂得如何釋放它，透過食物也是一種方式。更偷偷透漏，當初剛來台灣時，最愛的台灣美食就是臭豆腐，不但不嫌它臭，更笑說有麻辣跟湯的臭豆腐才是他的最愛。

對於自己的新身分，洪曉蕾很期待未來能「以食會友」、透過美食，邀請更多朋友、名人或達人，一起分享各種和食物的回憶及人生體悟。就如同頻道的介紹，美食就是生活，生活就是故事，一起漫遊在美食帶來的幸福感之中！

下週即將登場的「重量級」男神，蕾蕾又將會與他有什麼有趣的互動、介紹哪些口袋美食呢？ 敬請期待每周四更新的Podcast「走跳味蕾」吧!