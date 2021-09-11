大安區農會11日舉辦「2021愛在中秋．安農香腸送愛心」你買．我捐公益活動，農業局長蔡精強出席捐贈儀式。（大安區農會提供／陳淑娥台中傳真）

大安區農會11日舉辦「2021愛在中秋．安農香腸送愛心」你買．我捐公益活動，大安區農會理事長陳蓮章出席捐贈儀式。（大安區農會提供／陳淑娥台中傳真）

中秋佳節將屆，台中市大安農會11日舉辦「2021愛在中秋．安農香腸送愛心」你買．我捐公益活動，共募集安農香腸、貢丸、鹹豬肉各375包，嘉惠「大安、大甲、清水、后里、大雅以及南投仁愛鄉」等地區375戶弱勢族群，希望讓他們享受美味安農香腸，增添過節喜氣。

大安區農會持續以取之社會用之社會回饋心，連續7年第13次以實際行動付出，用真情、真愛、真心為社會盡一份責任，11日上午10時舉辦「2021愛在中秋．安農香腸送愛心」你買．我捐公益活動，農業局長蔡精強也出席與民同歡。

總幹事蔡建宗表示，凡民眾購買安農「大安禮尋」產銷履歷肉鬆禮盒1盒，農會就捐出1包安農肉類產品；為使弱勢團體品嚐多樣在地特色農產品，今年捐贈物改為「安農腸鮮禮盒」，短短時間即募集安農香腸、貢丸、鹹豬肉各375包，嘉惠「大安、大甲、清水、后里、大雅以及南投仁愛鄉」等地區375戶弱勢族群。

大安區公所許宏綺區長指出，國人在中秋節喜好以烤肉活動與家人親友團圓歡聚，為使社區內弱勢族群家庭感受中秋佳節氣氛、增進親子互動關係，特別在與大安區農會結合舉辦公益活動，希望能拋磚引玉，幫助更多需要被幫助的人。

大安區農會理事長陳蓮章表示，大安農會再次於中秋前夕，發起「2021愛在中秋．安農香腸送愛心」你買．我捐公益活動，結合台中市農會、大安區公所、大安區肉品市場，連結民眾帶動全區市民發揮愛心，共襄盛舉熱血起來，造福廣大的弱勢家庭，讓弱勢家庭增添過節的喜樂。