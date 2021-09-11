國民黨2020年敗選，黨內世代交替，青壯派江啟臣成為黨史百年來「最年輕黨主席」，今年又獲美國《時代雜誌》評為未來百大領導人，讓國民黨在年輕化之路與吸引年輕選票上，雙雙邁出一大步。

「青年將成為我們黨的主要決策者。」江啟臣除了調整國民黨的兩岸政策論述外，黨務系統也大幅年輕化，讓百年老店的黨機器，隨著最年輕黨主席的入主下，黨務系統也大幅降低平均年齡。

黨內人士表示，國民黨過去為黨內詬病的是，把年輕人當成免洗筷，或是活動的移動看板，江啟臣上任後，確實吸引不少年輕人的關注，也有不少年輕人入黨，一年多的任期有超過4千名青年入黨，占了新進黨員的四成，實質上刺激黨內新陳代謝。

江啟臣上任後，重新開辦革命實踐講習班，「喚醒」已中斷長達20年的青年培育系統，舉辦史上最大規模的青年營隊，招募年輕人加入，替國民黨不只降低年齡層，也注入青年活力，也儲備青年戰力。

難能可貴的是，過往國民黨主席都是台北人，導致國民黨被詬病為台北黨、天龍黨。黨內人士說，中台灣、農家子弟出身的江啟臣，翻轉並適度調和以往國民黨「重北輕南」的北部觀點，甚至針對客家、新住民與原住民青年等，舉辦多元族群營隊，都是史無前例。

江啟臣也發起網紅青年營與為戰鬥藍青年點讚活動等，雖然在黨內有批評聲浪，但在培育新世代的網路意見領袖上，也逐漸發揮成效。

為了讓國民黨可以「改頭換面」，黨內人士指出，江啟臣組建青年智庫，針對青年世代關心之議題進行研究分析，真正去設身處地關心年輕人的議題，放下成見去了解年輕人的看法，讓黨內都能理解年輕世代，才能進一步爭取年輕人認同。

在黨內青年培育計畫上，江啟臣推崇過去前主席洪秀柱時代的「武林計畫」，進一步落實在黨內機制上，讓年輕人有更多能批戰袍的機會，包括提升不分區立委的青年比例，每5位要有1位是青年，比重從原本的0％，不僅「破蛋」更大幅提高到20％。

為了積極鼓勵青年投入基層選舉，江啟臣主張在地方縣市議員提名辦法規劃採「雙軌並行制」，分為「N＋1」或讓新人可以加權與現任共同競爭的兩方案「二擇一」，讓年輕人真正有機會能為國民黨批戰袍上戰場，而不是一直在板凳上論資排輩，苦等不到機會。