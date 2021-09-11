Honda Taiwan公布ALL NEW FIT車系售價，HOME汽油版今（11日）於店頭上市，售價74.9萬元，汰舊換新價69.9萬元；另款e:HEV油電版將於12月上市，預接單價86.9萬元，年販目標6000台。

ALL NEW FIT以過去所奠定的功能性優勢為基礎，以實用機能為內涵，簡約設計為語彙，融合日本「用之美」精神展現細膩質感。在日本及歐洲市場締造銷售佳績、榮獲「紅點設計大獎Red Dot Design Award 2021汽車產品設計獎」及「日本自動車殿堂-年度風雲車」等國際雙重殊榮肯定。

Honda Taiwan表示，ALL NEW FIT以獨特「移動簡約美學」的全新觀點，融合舒適元素及高規格安全標準，創造出獨特舒適之駕馭體驗，顛覆消費者對於小型掀背車的想像，並實現劃時代全新移動的喜悅。民眾可上Honda Taiwan專屬網站（https://www.honda-taiwan.com.tw/Auto）查詢。