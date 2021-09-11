為了加碼振興，農委會今年再度祭出第1波88萬份888元的農遊券，提供民眾至各地農漁會、休閒農場等使用，農委會主委陳吉仲今天表示，為了鼓勵民眾消費，將提供消費的民眾抽獎包括林務局拼圖、月曆或桌曆等，甚至還有如一年份蔬果箱、一年份白米、一年份羊奶、一年份水產品都會大量給大家抽獎，抽中的民眾會有「中樂透般的高興」。

據悉，農委會目前規劃，民眾只要至3000個多農業消費據點，消費滿千就可以參加抽獎，但實際活動內容、抽獎獎項等，目前仍在研議確認中。