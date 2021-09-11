防疫在家不妨體驗動手DIY樂趣！新北市教育局推出女力創客系列影片，邀請積穗國小、中和國中、中正國中、鶯歌國中、清水高中女教師拍攝動手做影片，教導大家自製扭蛋玩具機、DIY大理石紋紙、DIY皮革鑰匙圈、動態雕塑、鑰匙寶盒。

積穗國小老師吳佩如表示，這兩個月大家不停地訂收貨，家裡一定有很多紙盒，還有零食罐子，於是想到可以利用這些家中隨手可得的材料一起來做個扭蛋玩具機，創造親子專屬動手時光。

中正國中老師傅湘婷則製作動態雕塑，參考動態雕塑大師柯爾達說： 「創作起始於一根鐵線」，呈現腦海出現的事物，想透過簡單的媒材，讓大家在家中都能進行創作，體驗動手的美好。

創客教育強調動手實作，鼓勵學生整合學科知識與實作應用能力，讓學生擁有創新、獨立思考和解決問題的能力，教育局長張明文表示，新北創客教育發展多年，長期以來創客領域男性教師居多，近來加入不少女性優秀生力軍，透過女力創客系列影片，分享創客教育的故事與熱情，女老師們在創客領域出類拔萃，打破框架的跨域形象，讓人眼睛一亮留下深刻的印象。

教育局表示，即日起至20日特別推出抽獎活動，逛創客線上市集好禮大fun送，只要完成指定任務，即有機會將Switch等獎，詳情可上新北創客漾官網。