宜蘭縣長林姿妙11日上午視察「平行抽水站」，確認抽水機都能正常運作發揮功能 。（胡健森攝）

海巡署的弟兄分區沿著海岸巡邏，逐一勸離在海邊觀浪的遊客。（胡健森攝）

「璨樹」颱風步步進逼，宜蘭縣也在11日中午被列入陸上颱風警報的警戒範圍內，縣府除立即將災害應變中心升為一級警戒開設，並與各單位抓緊颱風侵襲前的最後時間，做好最後的防颱準備工作。

宜蘭地區11日上午雖仍見得到太陽，但天空烏雲密佈，充滿「暴風雨前寧靜」的氣氛，海邊也出現許多遊客前往觀浪，海巡署的弟兄則從清晨6點起就分區安排勤務，逐一勸離觀浪的遊客離開海岸邊，以免發生危險。

宜蘭縣長林姿妙則是在與行政院長蘇貞昌開完視訊會議後，立即前往位於五結鄉新進完成的「平行抽水站」視察，並親自按下啟動鈕，確認抽水機運作正常。

看到抽水站內牆上掛著颱風路徑圖，林姿妙還調皮地自己動手「調整颱風路徑」，直接將「璨樹」颱風往外海移動，直接繞往日本琉球方向而去，她說，希望這次的颱風不要造成人民的生命財產損失；至於12日全縣的上班、上課情形，林姿妙表示，將會視颱風的動向及風雨狀況，做滾動式的修正討論，一有決定就會立即發布。

新完工啟用的「平行抽水站」共斥資1億9000萬元，設有6台大型抽水機，同起啟動時，每秒可抽排18噸的水，將可有效解除錦眾村、孝威村等地區長年受到的水患威脅。