【旅遊經 編輯部報導】

東港鎮東隆宮、琉球鄉三隆宮、南州鄉溪洲代天府每三年一科都會盛大舉辦迎王平安祭典，迓王船、遊天河，是聞名全台的宗教文化慶典。而三年一科辛丑正科迎王平安祭典，即將於今(2021)年10月登場，今科舉辦時間，分別是──東港10月24日-31日；南州11月17日-22日；琉球12月3日-9日，從東港鎮東隆宮、南州鄉溪洲代天府、琉球鄉三隆宮依序舉辦，也是沿海子弟心中盛事，大鵬灣產業聯盟發起「屏東迎王、千里騎福」活動！

「屏東迎王、千里騎福」活動由一群在地青年計畫以7天時間騎鐵馬環島，宣傳屏東迎王，並一同為消弭新冠肺炎疫情祈福，今(11)日一早從東港鎮東隆宮熱血出發，邀請各地的遊子加入騎程行列，如果沒辦法參加，也歡迎沿途幫忙加油打氣。

其中，東隆宮迎王平安祭典歷史最悠久，每科都吸引數以萬計信徒及民眾參加，萬人空巷盛況空前，還獲得文建會指定為國家重要民俗。為迎接盛事，地方早已動員起來。包括屏東縣政府、東港鎮長徐志雄、縣議員林蔡鳳梅、東港東隆宮董事長潘慶士、大鵬灣管理處處長陳煜川等地方民意代表、仕紳共同與會，今日均虔誠向溫王爺焚香祝禱，祈求疫情早日穩定、千里騎福活動一路平安。

大鵬灣產業聯盟總幹事徐鳴懋六年前就曾騎單車環島宣傳迎王，今科再次發起行動，由大鵬灣觀光產業發展聯盟及在地小琉球人共同發起以「2021屏東迎王祭典」為號召，將透過自行車環島的形式，慢速駛入台灣本島各縣市，展開為期7天「屏東迎王、千里騎福」行動。12名在地青年響應全程騎7天，他們之中有餐飲、民宿、伴手禮業者，為了迎王寧願放棄7天不做生意不上班，表達熱血與虔敬。

徐鳴懋說，希望打造「屏東迎王」品牌，雖然迎王三年一科舉辦，但規模、祭儀隆重盛大，馳名中外，若能號召更多人體驗迎王的感動，日後一提到迎王，就想到屏東。圖片：大鵬灣觀光產業聯盟提供