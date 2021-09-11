兩名熟知詳情的消息人士今天說，美國最高衛生官員認為，輝瑞大藥廠（Pfizer Inc.）和德國BioNTech共同研發的COVID-19疫苗，可望在10月底前獲授權替5至11歲孩童接種。

路透社引述消息人士報導，衛生官員預期輝瑞將能蒐集到足夠的臨床試驗數據，針對向5至11歲孩童施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，在本月底前向美國食品暨藥物管理局（FDA）提出緊急使用授權（EUA）申請，因此認為輝瑞可望在10月底前獲得授權。

他們預期，FDA將在輝瑞提出緊急使用授權的3週內，判定讓孩童接種是否是安全且有效的。

數以百萬計的美國人都在密切關注，衛生當局是否批准讓更小年齡層的兒童接種疫苗，尤其是家有小孩的父母，因為在Delta變異株掀起的一波疫情中，孩童最近幾週紛紛開始回到學校上課。

其中一名消息人士說，美國首席傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）是在今天有數千名國家衛生研究院（National Institutes of Health）職員參與的線上座談會上訂出這個時間表。

根據消息人士，佛奇說，如果輝瑞在9月底前提出緊急使用授權申請並提供相關支持數據，「等到10月，10月的前兩週…輝瑞疫苗將可就緒」。

另一名知情人士表示，FDA對輝瑞疫苖獲准用於5至11歲兒童的預測時間也差不多。

消息人士表示，佛奇又說，莫德納（Moderna Inc.）蒐集與分析替5至11歲孩童接種疫苗的數據，花費的時間可能會比輝瑞長約3週。

至於是否能向5至11歲孩童施打莫德納疫苗，佛奇估計將可在11月左右做出決定。第2名消息人士說，佛奇為莫德納訂出的時程似乎較為「樂觀」。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1100911