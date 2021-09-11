總統蔡英文。(圖/本報資料照)

2019年總統蔡英文爆發「論文門」疑雲，近日再引發關注。台灣民意基金會董事長游盈隆今(11日)在臉書直言，人類史上大概沒有任何一位總統，像蔡英文遭遇這樣的挑戰與質疑？她的回應足夠了嗎？或許行政上和法律上的回應與處理，已經構築牢不可破的防禦工事，但人心深處的疑惑將無絕期。

游盈隆在臉書指出，如果用足球賽做比方，蔡英文總統論文門爭議，資深媒體人彭文正、台大榮譽教授賀德芬及旅美教授林環牆展開最新較凌厲的一波攻擊，9月9日立法院「論文門最終審判」，球還是沒進門，守門員功不可沒，誰是守門員？當然是倫敦政經學院。

游盈隆回顧這整件事，他說，是2019年6月初開始的，一個牽涉現任總統究竟有沒有LSE博士學位？有沒有LSE博士論文？這起涉及蔡英文總統誠信、道德、詐欺的重大質疑，歷經兩年多，幾乎天天在YOUTUBE上演，至少每天吸引20萬人的關注，再加上多次國內外記者會的召開，知名度早已遠超過前總統馬英九哈佛博士論文的爭議。

至於彭文正、賀德芬、林環牆這3位教授鍥而不捨的揭發與追究，所為何來？游盈隆說，知道的人，對他們肅然起敬；不知道的人，認為他們無理起鬧，從常理看，有誰會不顧一切地對一個現任總統發動長達兩年多的輿論戰？敢做願做這一件事情的人，大概早已將生死置之度外，這個人就是彭文正，以前綠營尊稱的彭P，「彭文正一開始為什麼堅持做這件事？我大致瞭解」。

游盈隆進一步說，也要向林環牆及賀德芬兩位教授致敬，他們面對權力時所展現的大無畏精神，讓台灣知識界汗顏，也啟發無數年輕一代知識份子。最後他說，人類史上大概沒有任何一位總統像蔡英文遭遇這樣的挑戰與質疑？她的回應足夠了嗎？或許行政上和法律上的回應與處理已經構築牢不可破的防禦工事，但人心深處的疑惑將無絕期。

關於論文門事件，總統府發言人張惇涵強調，蔡總統的博士學位，LSE校方已公開證實「蔡博士確實於1984年取得法律博士學位」；並且，總統府也出示過校方所提供的學生資料，證明總統經過嚴謹程序，取得博士學位，再次呼籲社會各界以LSE校方的正確資訊為事實基礎，勿受錯假訊息所誤導。