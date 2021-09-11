近日台灣疫情又再次延燒，長榮機師突破性感染以及新北幼兒園群聚感染，基因定序皆為Delta變異株，出現多起感染源不明的本土個案。面對來勢洶洶的變種病毒，除了外在防疫降低感染風險，吃的健康提高提高免疫力，讓我們一起度過疫情難關！

印度Delta變種病毒傳染力相當驚人，目前已成為全球主要流行的病毒株。面對傳染力如此強且快速的Delta來襲，提高自身免疫力抵抗病毒，從飲食下手是關鍵，營養師高敏敏奉上四大飲食攻略，帶您一起來看。

1.維生素A、C、E

病毒感染途徑多從眼口鼻入侵，揉眼睛、碰觸口鼻都有把病毒帶進體內的風險。維生素A可以幫助保持黏膜細胞的健康，避免病原體入侵身體。維生素C在守護皮膚的障壁健康、免疫細胞的分化與吞噬能力等扮演相當重要的角色。而維生素E則有強大的抗氧化能力，除了可以降低身體發炎情形之外，也能幫助製造抗體、提升免疫力！

✔ 攝取途徑：新鮮水果

2.優質蛋白質

蛋白質是構成細胞的主成分，若長期攝取不足就會增加感染細菌、病毒的風險。營養師高敏敏建議每人一天需要吃六至八份的蛋白質為佳，像是雞肉、魚肉、海鮮、雞蛋等，另外，像植物性蛋白則可從豆腐、豆製品等食物做攝取。

✔ 攝取途徑：

植物類蛋白，豆類、豆腐、豆製品等

動物類蛋白，瘦肉、雞肉、魚肉、海鮮、奶類、雞蛋等

3.礦物質鋅、硒

礦物質鋅對黏膜的保護力也非常重要，同時有維持免疫系統、幫助傷口癒合、蛋白質代謝的功能。而礦物質硒則可以跟維生素E協同抗氧化、消除體內自由基。

✔ 攝取途徑：牡蠣、海鮮類、南瓜子、豆製品等

4.補充好菌

好的益生菌可以幫助我們腸道順暢，保持腸道內菌相平衡，為持健康身體。

✔ 攝取途徑：優酪乳、優格、納豆、等