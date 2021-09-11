中颱璨樹進逼台灣，台東縣長饒慶鈴緊急宣布，今日下午停班停課，不少家長接獲消息後，紛紛留言灌爆，認為一開始就該直接宣布停班停課，臨時改口根本讓人措手不及，「謝謝縣長讓我知道颱風能有多強」、「這麼臨時誰去接小孩？」，更有人大酸饒慶鈴是「饒半天」。

饒慶鈴今（11）日稍早於臉書公告，因應璨樹颱風影響，台東今日下午平均風力達6至7級，最大陣風也有8至10級，已接近停班停課標準，考量學童放學及民眾返家安全，宣布下午停止上班上課。

饒慶鈴提醒，各校可自行決定學生用餐完畢再返家，或是將午餐打包回家，確保學生安全為第一優先考量即可，同時並請鄉親做好安全防颱準備。

不過，不少台東縣民並不領情，紛紛湧入饒慶鈴臉書留言，憤怒地表示，「以前台南有個賴半天，沒想到台東也出了個饒半天」、「我都已經被吹走了才宣布」、「謝謝縣長讓我知道颱風能有多強」、「你終究要放假的 為什麼不一開始就放」、「太好了，可以游泳回家了阿」、「可以不要做會擾民的事嗎？」

另外也有不少學生家長痛批，「終究是要停課的，為什麼不一開始就停，搞的大家臨時冒雨回家，臨時接小孩一團亂」、「這麼臨時誰去接小孩？」、「一堆人冒著風雨接送小孩 這樣有比較好嗎」、「是想累死我，送上學沒多久又要接放學」。