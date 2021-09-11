受第14號颱風璨樹侵台影響，明日暴風圈將籠罩全台灣，各地雨勢逐漸增強，東勢林區管理處轄下各森林育樂場域，包括大雪山、八仙山、合歡山、武陵國家森林遊樂區及東勢林業文化園區12日將預警性休園。

依據中央氣象局璨樹颱風警報預測，12日全台將進入陸上颱風警戒範圍，為保障遊客安全，東勢林區管理處11日宣布，9月12日所轄大雪山、八仙山、合歡山、武陵國家森林遊樂區及東勢林業文化園區全面休園，並已通知11日住宿遊客暫勿上山。

另外，國家自然步道群如谷關七雄步道、鳶嘴稍來山步道、橫嶺山步道、合歡東峰及合歡尖山步道等計15條步道，亦暫停開放，請勿前往。

東勢林區管理處指出，颱風期間大雪山、八仙山林道等聯外道路易有落石坍方等情形發生，請民眾暫勿前往山區。為避免民眾進入山區發生危險，東勢處將於大雪山林道15公里處配合大棟派出所進行預警性管制，請民眾配合防颱措施，保障自身安全。最新開休園訊息可至台灣山林悠遊網(https：／／recreation.forest.gov.tw／)、東勢林區管理處處網 (https：／／dongshih.forest.gov.tw)查詢。