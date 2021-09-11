結婚2年的朱蕾安，原本打算跟老公先過兩人世界，可以旅遊划雪、看極光、去挑戰新奇事物，卻因疫情打亂了所有安排。雖然環遊世界沒去成，但小倆口計畫明年生個虎寶寶，也因此朱蕾安在8月便先飛往美國，除了整修在美國的房子外，也順利打完二劑BNT疫苗，現已返台隔離。

朱蕾安不諱言這次飛美國打疫苗就是為懷孕做準備，打完2劑心裡也踏實不少。她表示一直很期待當媽媽，一開始覺得順利自然就好，但又怕卵子品質會因為生理年齡「斷崖式」下降，所以她婚後先做凍卵，過程也極為順利，一次就取出了20顆，「醫生還誇我的子宮保養的很好，像是21歲年輕女生的子宮」。

朱蕾安持續做15年瑜伽，維持好身材。（Nature Tree 、年代娛樂提供）

身邊有想要凍卵的朋友還一直問她保養方法，她說：「其實也沒有特別哎，如果硬要說什麼，應該是我持續做了15年的瑜伽，平常也不喝咖啡及含糖飲料，有人說『糖』是老化的戰犯，我想大概就是這幾個小小的生活習慣養成吧！」

朱蕾安對保養也很有一套。（Nature Tree 、年代娛樂提供）

她的工作同樣因疫情受到不少影響，空檔期間，朱蕾安首度跨界擔任保養品監製，花了大半年時間鑽研保養成分並加上自己多年的美麗心法，與原液專家Nature Tree推出聯品款保養品系列。在研發期間，老公的皮膚就成了最佳的實驗品，還讚效果不錯。

提到保養，朱蕾安不藏私地說：「我從小就超愛漂亮，國中時就開始偷擦保養品，但因為沒有正確的保養觀念，看到人家推薦什麼就往臉上抹，最後反而把皮膚搞爛，不僅大量爆油，臉上更是長滿了痘痘。後來不斷嘗試各種保養方法，我才終於歸納出『極簡保養』的黃金原則，其實只需要給皮膚必要且有效的養分即可，不給肌膚多餘的負擔，才能養出『質感美肌』！

至於粉絲一直敲碗希望朱蕾安趕緊再接新戲，她則是苦笑說：「這點恐怕要讓粉絲失望了，因為接下除了忙副業，還有明年的生子計畫，短期內不會有戲劇的演出，倒是有好劇本的話可以客串一下過過戲癮。不過節目主持還是正常哦，大家還是可以常看到我的！」