從命理的角度來看，根據手掌紋路可以看出一個人對感情的態度，以及預測未來可能會遇到的處境。讓「凡塵居心靈」所分享五種關於感情線分支的背後涵義，讓你快速知道，自己的感情路上是否順遂。

(感情線開頭分岔。圖片來源：凡塵居心靈)

一、感情線開頭分岔：小指下方有分支代表在感情方面較缺乏安全感，時常擔心另一半會出軌，導致對方覺得壓力大，以致容易產生爭吵引發糾紛。

(感情線上有星紋。圖片來源：凡塵居心靈)

二、感情線上有星紋：表示此人比較早熟，早婚會容易有波折，如果感情線沒中斷，願意放下不執著，還是可以度過情關的，有星紋也代表突發疾病或意外事故。

(感情線有多條下垂的分支。圖片來源：凡塵居心靈)

三、感情線有多條下垂的分支：心思不堅定，有時會很消極、沒安全感，但有時又覺得所有對象都很理想，不知道該如何選擇對象，導致白費力氣又錯過姻緣。下降的分支線越多，就代表這個人越常遇到不好的感情，容易分手及破裂。

(感情線上下都有分支。圖片來源：凡塵居心靈)

四、感情線上下都有分支：表示這種人比較神經質，對於事情變化較敏感，遇上挫折就會變得很脆弱，所以常常找不到好的感情對象，建議要耐心等待，寧缺勿濫。

(感情線分裂成島紋。圖片來源：凡塵居心靈)

五、感情線分裂成島紋：屬於不好的象徵，代表的是內心的弱點、在感情上的掙扎，在感情上面很容易因為情緒而感到困擾，產生不穩定的感情。

假設人的平均壽命為80歲，基本上在40歲以後比較會有情緒上的問題，可能離婚或者其他令人心煩意亂的問題出現，所以綜合以上例子來看之外，建議一起觀察看看生命線再做推敲。

文章來源：凡塵居心靈