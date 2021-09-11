花蓮今天清晨降下滂沱大雨，中午後天氣放晴，雖然「璨樹」颱風已減弱為中颱，但陸警範圍擴及北台灣，入夜後山區雨勢可能不小，公路總局指出，台8線大禹嶺至太魯閣間，預計今天17時起禁止進入（只出不進），19時預警性封閉道路；另外蘇花路廊蘇澳至崇德間，也不排除於19時實施預警性封路。

颱風豪雨期間花蓮對外山區道路容易出現坍方、落石，路況難以掌握，公路總局表示，因璨樹颱風來勢洶洶，已發陸上颱風警報，警戒區域包含宜蘭、花蓮縣，評估山區道路致災潛勢風險高，因此針對台8線中橫公路大禹嶺至太魯閣路段實施交管，預估17時起只出不進、19時預警性封路。

有關昨天中午在台8線中橫公路117.3公里處、關原路段發生吊車翻覆意外，已經恢復通車，但因路況不穩，仍提醒路過人車注意，儘速通過。

另外，蘇花路廊台9線及台9丁線蘇澳至崇德、台7線西村至棲蘭、台7甲線棲蘭至思源埡口、台9線北宜公路等路段，不排除於今天19時後視風雨規模實施預警性封路。

至於台11線海岸公路、台2線濱海公路，因臨海易受長浪攻擊，公路總局亦考慮進行機動管制通行或執行預警性封閉，並呼籲用路人，颱風來襲期間，豪雨及強風易複合產生邊坡落石、坍塌及土石流，非必要避免進入山區。

花蓮縣政府於今日8時成立「璨樹颱風」災害應變中心一級開設，警方及海巡人員已在海邊沿岸拉起封鎖線，禁止民眾進入。大陸籍與外籍漁工安排進入收容所，農作物先做好準備將影響降到最低；觀光方面，停滯在花蓮的旅客與外籍遊客的安置方式，防疫旅館隔離者如須撤離安置，依防疫措施配合辦理。