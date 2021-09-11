矽品志工社募集愛心月餅，捐贈近200盒給北台中家扶中心。（北台中家扶中心提供／陳淑娥台中傳真）

矽品志工社募集愛心月餅，捐贈近200盒給北台中家扶中心。（北台中家扶中心提供／陳淑娥台中傳真）

台中市矽品公司秉持企業關懷精神，矽品志工社的劉旻杰長年發起傳愛活動，今年捐贈近200盒愛心月餅給北台中家扶中心，11日舉行捐贈儀式，讓受助家庭在中秋佳節前夕，享受到一份團圓的美味。

劉旻杰是豐原的青年，在矽品公司工作19年，身為矽品志工社的他長年發起傳愛活動，捐贈物資內容除月餅外，還有民生用品、物資包、歲末活動贊助。劉旻杰2013年起及他的朋友捐贈月餅給北台中家扶中心，從一開始48盒，到今年近200盒月餅。

劉旻杰指出，很感謝身邊同事、以及各界好朋友們，當他號召愛心做捐贈時，都能獲得大家認同與肯定，助貧不是一個人的事，當每個人都願意擔任傳愛種子，這世界就能有所不同。

北台中家扶中心劉正文主任表示，矽品公司秉持企業關懷精神，對國內的社會福利及弱勢團體極為照顧，在本土疫情爆發後，矽品公司即在7月初號召全體員工，7月8日致贈北台中家扶中心580箱民生物資包。

劉正文說，這次劉先生向「瑪利亞基金會」訂購公益團體月餅，除了讓北台中家扶受助家庭能感受到一份來自各界的愛，也讓接受「瑪利亞基金會」幫助的障礙青年能展現他們的手作溫度。

北台中家扶中心110年歲末送暖暨50週年慶祝活動-「五哩底家、十在幸扶」，將致贈1238戶扶助家庭一份實用生活物資，針對在疫情中受到生活影響的經濟弱勢家庭給予一份生活補助費支持。北台中家扶中心感謝各界好朋友對家扶的愛，家扶也期盼以積少成多、鍥而不捨的精神，繼續照護兒少，不讓貧窮成為兒少長大的最大阻力。