大陸商務部網站11日消息，今年以來，以人民幣計（下同），1-8月進出口、出口、進口金額分別為24.78、13.56、11.22兆元，創歷史同期新高。8月當月，進出口、出口、進口金額分別為3.43、1.9、1.53兆元，創單月新高。呈現出增速仍維持較高水準、貿易結構持續優化提升、外貿創新發展能力逐步增強等特點。

商務部分析主要特點如下：

一是增速仍維持在較高水準。

1-8月，進出口延續了去年第4季以來高增長勢頭。從同比看，進出口、出口、進口分別增長23.7％、23.2％、24.4％，均為10年來同期最高水準。從兩年平均增速看，進出口、出口、進口分別增長10.8％、11.2％、10.3％，保持了兩位數的增長。

二是貿易結構持續優化提升。

與新興市場合作更加緊密，對新興市場出口占比提高1個百分點至49.8％，拉高整體出口增速12.5個百分點。出口繼續向價值鏈高端攀升，機電產品出口增長23.8％，占比提升0.3個百分點至58.8％。手機、電腦、汽車出口分別增長9.2％、12.7％、111.1％。

民營主體競爭力不斷增強，出口增速高於整體5.1個百分點，占比提升2.2個百分點至57.1％，拉高整體出口增速15.5個百分點。貿易自主發展能力提升，一般貿易出口增長26.3％，占比提升1.5個百分點至61.2％。

三是外貿創新發展能力逐步增強。

大陸商務部會同各地方、各部門認真落實《關於加快發展外貿新業態新模式的意見》，推動各類業態融合發展，外貿功能集成聯動。

各部門累計出台近200項改革措施，持續為新業態新模式鬆綁賦能。1-6月，跨境電商出口增長44.1％。1-7月，市場採購貿易方式出口增長41.6％。外貿綜合服務企業超1500家，海外倉數量超1900個、面積超1350萬平方米，建成保稅維修項目約130個。

四是對國民經濟發展貢獻突出。有力拉動經濟增長。

上半年，出口增量占GDP增量的比重達27.9％，創10年來新高。積極擴大進口，服務大陸國內大循環，有力保障經濟發展、產業轉型和消費升級。促進區域協調發展。加工貿易梯度轉移取得積極成效，上半年中西部地區加工貿易出口占比較去年同期提高2.5個百分點至27％，一批電腦、智慧手機、半導體等加工貿易產業集群在中西部抱團發展。穩崗就業作用凸顯。

1-8月新增備案登記的外貿經營者12.73萬家，跨境電商等新業態帶動一大批小微主體成為新型外貿經營者，拓寬了社會靈活就業管道。貢獻稅收收入。前7個月，進出口環節稅收1.2兆元，占大陸稅收收入的10.2％。