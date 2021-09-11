1名女網友控訴自家附近一處水溝蓋上的土地遭鄰居阿婆長期占用，某次她將車停在該土地上，竟遭阿婆出面制止、要求她開走車，2人爭吵之下互拿手機拍攝，阿婆竟暴怒扯她的頭髮，導致她的頭髮一整搓遭扯下，照片曝光後阿婆手中果真拿著一束頭髮，最後雙方爭執不休，仍未有結果。

該名女網友在臉書「爆料公社」發文表示，她的住家附近一處水溝上方空地遭1名阿婆長期用盆栽佔住，阿婆更長期將該地視為私人地使用，某次她將車停在該空地上，隨即遭阿婆制止，阿婆說「妳現在停車的地方是我花錢整理的，你們要把車移過來停，不能停這裡。」但她說該地屬水利署土地，一般民眾皆可停，2方因此爆發衝突。

女子將車停在該土地上，遭阿婆出面制止、要求她開走車，2人爭吵之下互拿手機拍攝，阿婆竟暴怒扯她的頭髮，導致她的頭髮一整搓遭扯下。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該女網友說，2人開始爭吵後，阿婆發現她正在用手機錄影，也拿出手機拍照，並不斷叫囂要她脫下口罩，甚至出手拉扯她的頭髮，她事後PO出照片，只見阿婆手中竟真的握著一整束頭髮，地上也有多處髮絲；最後阿婆控訴她搶奪手機，她也反控對方拿走車鑰匙，她PO控訴「佔用水利署用地還打人，這些倚老賣老的人到底有完沒完，佔用久了就當自己私人土地了嗎？」

其他網友留言說，「這個是水利地土地又劃白線大家都可以停，不是佔地為我的視為理所當然，太鴨霸」、「大媽就是粗魯，可以頭髮直接拔一搓掉，是我絕對會還手」、「都啥時代了，還在佔地為王！是古代人來現代生活嗎」、「很簡單，叫里長申請畫紅線，誰都不用停」。