炎亞綸霸氣抱住玩家挑戰成功。（火星多媒體有限公司提供）

炎亞綸在東森實境選秀節目《Be the ONE：A級戰場》裡擔任「遊戲經理人」，他在今（11日）播出的第3集中，帶著男孩們挑戰高度生存遊戲，這對有懼高症的炎亞綸來說更是犧牲形象、克服恐懼的大突破，不僅得和玩家一起走高空獨木橋，還要被玩家踩在腳底完成攀爬任務，炎亞綸事後笑說：「一開始還沒有感覺（害怕），但我本來就是懼高的人，還是忍不住想尖叫。」

炎亞綸雖然有懼高症，但認為與其在地面上想像多可怕，「倒不如上去體驗」，他在節目一開始就率先示範和玩家過獨木橋，一口氣爬到離地高10公尺的獨木橋上，展現金雞獨立，還得交叉過橋，只見炎亞綸抑制住自己的害怕，霸氣一把抱住玩家後交換位置完成任務，讓其他玩家都驚呆：「好帥！都心動了。」

談到如何克服恐懼？炎亞綸表示：「沒想那麼多，只想著幫他們完成任務，不想因為自己的膽怯去害到別人。」有趣的是，公布最新一輪積分時，因一位男孩獲得2350分積分，這關鍵數字讓炎亞綸想起出道時通告費是2350元，篠崎泫和李沛旭都大喊不公平，他們都只拿1350元，炎亞綸趕緊解釋：「因為我們是團體吧！」

對於這次的任務，炎亞綸表示：「對我來說也是從來沒有嘗試過的挑戰，不管是在高度上面，或是和自己心裡掙扎，也了解自己原來在面對困難時是怎樣的反應。」他也看到玩家在這集中放下戒心、彼此依靠的過程，「看到明顯的成長和轉變。」