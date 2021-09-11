張姓男子4年前即曾穿著女國中生校服潛入學校，並行竊補習班女學生的緊身衣，遭警方逮捕，他近日又故技重施，穿著女國中女體育服，潛入該校女廁，被校方當場發現報警，警方在校園外將他逮捕，德高所長陳宗鑫認出他就是4年前被自己抓過的嫌犯，依照無故入侵他人住宅或建築物罪嫌，移送台南地檢署偵辦。

22歲張男疑有變裝癖，他4年前還18歲時，即曾穿著女國中生制服，潛入東區1所國中，並在1間補習班偷取女學生的緊身舞蹈體操衣，警方事後循線逮捕。

張男6日再穿著東區1所國中女學生體育服，戴上假長髮，妝扮成女學生，潛入該所學校，並進入女廁，學校女老師發現，感覺張嫌是陌生臉孔，身形魁武不像女學生，暗中通報學校高層。

校方男老師上前詢問來意，張嫌不敢作聲，轉身落荒而逃，學校報警。

警方在校外附近將他逮捕，發現是戴著假髮穿女學生服的男子，德高派出所長陳宗鑫感覺面熟，才記起他就是4年前男扮女裝的女服竊賊，府東派出所轄區落網時，自己正是該派出所所長。沒想到4年後轉到德高派出所，又抓到他男扮女裝侵入校園。

張男落網供稱，身上穿的女學生體育服從網路購買而來，從小就喜歡穿上女裝，尤其偏愛小女生妝扮，認為穿著是人民自由，警方一度無法可罰，討論之後，依照無故入侵罪嫌移送台南地檢署，另依照未落實校園實聯制侵入學校未開放區域，函請台南市衛生局裁罰。