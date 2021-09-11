大陸網紅周揚青去年發長文揭露與「小豬」羅志祥9年情斷秘密，引來不少網友鼓勵，因此一炮而紅。近期她帶富二代新男友羅昊上實境秀《女兒們的戀愛》，先前才澄清羅昊帶女上飯店傳聞全是誤會一場，沒想到在最新一集中，周揚青跟羅昊雙雙面對鏡頭閃電宣布分手。

周揚青先前被拍和大陸食品業富二代羅昊約會，但不久又被八卦媒體拍到羅昊帶一女進飯店，令人好奇是否影響兩人感情，而周揚青之後大方認愛，帶羅昊上實境秀，更主動提到男方的劈腿八卦，直說：「那不是一看就是你姊嗎？你姊沒事吧？」

周揚青跟羅昊決定退回朋友關係。（圖／翻攝自秒拍）

而羅昊也露出燦笑說姊姊沒事，反而很高興被媒體形容是「美女」，小倆口靠著信任挺過風波。但在最新一期節目中，兩人因為工作跟感情都相處在一起，承認因為這樣感情生變，在導演的詢問下，兩人聊過後決定退回朋友的位置，公開在節目上宣布分手。

周揚青去年發長文揭開和羅志祥分手主因。（圖／翻攝自周揚青微博）

其他來賓則驚訝說，上周還看到兩人一起去溜冰約會，未料到說分就分，至於主因，羅昊說兩人還是很自我的人，很多事無法融合配合對方，因為上了這個節目讓兩人有更多時間相處，時間一長，好與壞都展露無疑，因為將錄影視為工作，失去了原本戀愛的感覺，也因此不想牽手或做親密動作，周揚青則緩頰說不是節目的問題，直言如果沒上節目，這些問題還是會出現，她想找跟她在同一個頻道、同一個世界的人，但目前就是認定羅昊跟她不一致，並非同一世界的人，所以才決定快刀斬亂麻分手。