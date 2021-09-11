璨樹颱風來襲，中央氣象局持續發布陸上、海上颱風警報。台東縣政府今率先宣布，全縣即起停止上班、停止上課；新北市政府也宣布，貢寮國中、鼻頭國小兩校，11日下午停止上班、停止上課。

根據氣象局最新風雨預測，恆春半島今晚風雨程度已達停班課標準，屏東縣政府宣布，枋山鄕、獅子鄕、牡丹鄉、滿州鄉、車城鄉、恆春鎮，11日晚間6點起停止上班、停止上課。