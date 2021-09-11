《不斷更新》屏東6鄉鎮今晚停班課 全台停班課一覽 13:432021/09/11 中時新聞網 王嘉慶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （中央氣象局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 璨樹颱風來襲，中央氣象局持續發布陸上、海上颱風警報。台東縣政府今率先宣布，全縣即起停止上班、停止上課；新北市政府也宣布，貢寮國中、鼻頭國小兩校，11日下午停止上班、停止上課。 根據氣象局最新風雨預測，恆春半島今晚風雨程度已達停班課標準，屏東縣政府宣布，枋山鄕、獅子鄕、牡丹鄉、滿州鄉、車城鄉、恆春鎮，11日晚間6點起停止上班、停止上課。 璨樹暴風圈籠罩 東勢林管處轄下大雪山、八仙山12日休園 璨樹颱風12日影響最大 航空公司公布航班異動 #璨樹 #颱風 #颱風警報 #停班停課 #不斷更新 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 影》璨樹橫掃菲律賓影片曝光 風吹路樹倒 豪雨灌入 海水倒灌 10:092021/09/11 國際 5年來最強颱風璨樹進逼 海陸空交通動態一覽 11:042021/09/11 生活 璨樹颱風來襲 十分瀑布公園12日起閉園 13:262021/09/11 生活 璨樹來襲要注意 3星座容易在颱風天破財 13:072021/09/11 運勢 璨樹減弱為中颱 陸警再擴大！全台僅2縣市未警戒 12:222021/09/11 生活 璨樹暴風圈將接觸 陸警擴大！半個台灣警戒 09:182021/09/11 生活 強颱璨樹 今晚明天影響最劇 04:102021/09/11 生活新聞 強颱璨樹來襲 綠島、蘭嶼今天停班停課 04:102021/09/11 焦點要聞 璨樹強颱來襲 新竹光臨藝術節燈區、波光市集暫關閉 11:262021/09/11 生活 強颱「璨樹」陸警範圍增高雄、花蓮 周六入夜後雨勢更強 04:132021/09/11 生活 台東今停班課 新北2學校今天下午也停課 10:192021/09/11 生活 生活熱門新聞 璨樹路徑90度大轉彎 只有這國家還在報「貫穿台灣」 - 生活 BNT來了！指揮中心宣布 9／20起預約、9／25起接種 - 生活 醫籲開放長者莫德納混打BNT 張上淳：看2情況而定 - 生活 中颱璨樹總雨量飆700毫米 彭啟明曝周一颱風假機率 - 生活 選錯時間！璨樹暴風圈籠罩 6縣市「周日」放假機率高 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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