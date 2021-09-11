英國《金融時報》報導，美國正在考慮將我駐美代表處更名為「台灣代表處」。中廣董事長趙少康說，最好的選擇是美國和中華民國「復交」，其次是美國雙重承認中華民國和中華人民共和國，就算拜登政府不採行上述2方案，而將我駐美代表處更名「台灣代表處」，雖然會獲得台灣方面的歡迎，但勢必引來中共強烈反制，我們需有全盤的國安戰略備案因應，以維護台灣利益。

對於美國考慮將我駐美代表處改名「台灣」，趙少康說，可想而知中共不會接受，而拜登總統昨天和中國國家主席習近平通話，還重申無意改變「一個中國」政策，因此他研判，美國現在做的就是不和台灣復交、不和中共斷交，只更改駐美代表處名稱為台灣，這也是美國的兩手策略。

趙少康指出，若美國同意更改我駐美代表處名稱為台灣，一旦大陸不反應，或是不敢反應，其他國家就會跟著美國走，所以大陸一定會強烈反應、和美國交涉，結果只有兩種，一種是美國收回成命，不改了，可是現在美國國會「抗中」是主流，拜登應該不可能收回決定。

他接著說，另一種可能則是拜登政府決定不理中國抗議，就是要改名台灣代表處，此時我方就要有全盤的國安戰略備案，大陸的任何反應都會影響台灣安全。

他提醒，若大陸升高對台灣軍演、武嚇的強度，美國派航空母艦戰鬥群進駐台灣海峽反制，他們能夠保得住形勢不會惡化、不會擦槍走火嗎？我方國安團隊要嚴肅進行沙盤推演，不是只求更改名稱為台灣，很爽，但爽的背後要有全盤的備戰和國安應對戰略。

趙少康認為，蔡英文總統為了台灣安全和利益，應該要求美國不能只對台灣安全維持口頭承諾，不能「戰略模糊」，必須戰略清晰，承諾一旦台海戰爭，美國會出兵防衛台灣。