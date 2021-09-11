英媒《金融時報》報導，美國正考慮同意台灣請求，將台灣在美國的代表機構「駐美國台北經濟文化代表處」，更名為「台灣代表處」。對此，淡江大學戰略研究所副教授黃介正今直言，「只要我們的官方關係不能恢復，改什麼樣名稱意義都不大」。

據《金融時報》該報導，一位參與要求更名討論的台灣駐華盛頓人士表示，台北在川普政府結束時，就與美國討論此事，並在今年3月份向拜登政府提出正式要求。不過，我外交部今對此傳聞回應「沒有評論」。

行政院長蘇貞昌今被問及此消息，表示台灣人的代表處本來就叫台灣代表處，符合事實、方便辨識、容易區隔，很感謝相關國家都往此方向發展，往此方向發展後台灣的能見度更高，這些年來蔡總統和全體國人努力讓台灣被看見，大家多加油，讓台灣被尊敬、被看見。

據《TVBS》今報導，黃介正接受訪問時指出，只要我們的官方關係不能恢復，改什麼樣名稱意義都不大，政府願意提出來，所有後果當然由我們國軍跟全體人民共同承擔。