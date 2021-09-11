東元黃茂雄父子持續在黃育仁所主導的菱光、東友經營權上角力。鈺叡公開收購菱光10日截止，菱光11日公告，此次收購應賣股數為901萬8029股，占其總發行股數約7.09%，鈺叡成為菱光第二大股東。

東元會長黃茂雄，結合中嘉董事長郭冠群等人組成鈺叡公司，6月底對菱光發動公開收購戰，以每股29元（配息前）擬收購菱光5～50.1%股權，期間還因鈺叡股東達勝伍具保險業資金背景而引發主管機關關注，在壽險股東撤資、股東重整後，黃茂雄掌控的東安投資、光元實業持股合計增至四成，而鈺叡收購菱光在8月19日達到6.78%股權，成就最低收購條件。

不過近三周來，菱光在黃育仁陣營祭出買回庫藏股策略，平均買回價格31.17元、累計買回4.07%股權，菱光股價大漲，遠高於鈺叡公開收購價，使鈺叡收購進度趨緩。

目前菱光股權中，黃育仁所掌控的東友持股已從年初的17.26%，提高至22.02%，光菱約有2.98%；黃茂雄陣營的東安投資6.23%、東元國際投資4.13%，東元電機則有1.68%，在鈺叡取得逾7%股權後，父子兩陣營在菱光股權實力更為接近。

另一方面，黃茂雄主導的安富國際、黃育仁盟友光菱日前相繼提高收購價收購東友股權，安富國際在收購截止日8月5日取得東友7.63％股權，成為東友前五大股東，光菱收購東友案9月10日截止則未達到最低收購門檻。