貴婦百貨BELLAVITA寶麗廣塲今年歡慶12周年，9月7日至13日是會員專屬預購會，9月14日至22日展開周年慶，館內各家品牌HERMÈS、MOYNAT、DELVAUX、SAUVEREIGN、BRUNELLO CUCINELLI等祭出最新一季的時尚皮件、包款、秋冬專屬服飾及珠寶精品，讓VIP一次鑑賞。

周年慶期間全館消費滿額享有回饋，全館當日累滿指定門檻，可憑發票及銷貨明細兌換優質好禮。滿100萬元贈會員點數3500點、德國知名行李箱或L’ATELIER de Joël Robuchon侯布雄法式餐廳四人套餐3選1。

BELLAVITA HERMES Boucle Sellier系列皮包，27萬7700元。（BELLAVITA提供）

即日起至22日有幸運抽獎活動，當日每累滿8000元可獲1次抽獎機會，獎項有BELLAVITA酬賓券1000元、BALMUDA The Toaster蒸氣烤麵包機、SALON DE THE de Joël Robuchon侯布雄法式茶點沙龍雙人下午茶、BELLAVITA 限量保溫瓶。消費20萬元以上獎項有dyson Supersonic吹風機、dyson涼風扇、合鍋物頂級鍋物四人套餐、BELLAVITA CAFÉ雙人下午茶。