證交所指出，全體上市公司8月營收達新台幣3兆1452億元，年增11.97%；其中，航運業、油電燃氣業及塑膠工業8月營收較去年同期成長最多。

台灣證券交易所今天發布新聞稿表示，全體上市公司8月營收達3兆1452億元，較去年同期成長3363億元，年增11.97%；其中，營收成長的公司共661家，衰退公司共292家，並較疫情前、民國108年同期成長3901億元。

進一步觀察，上市航運業、油電燃氣業及塑膠工業8月營收成長最多。證交所指出，航運業因疫情影響供需失衡，帶動貨量成長及運價上漲，營收年增幅高達109.3%；油電燃氣業受惠油價走高，導致石化基本原料價格上漲，塑膠工業營收則受惠產品需求增加及價格走高，帶動油電燃氣業、塑膠工業營收年增幅均達6成以上。

營收衰退的產業包含觀光事業、其他電子業及金融保險業，證交所表示，觀光事業持續受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，其他電子業特定公司受客戶新舊商品轉換期影響，金融保險業則因保險業務淨收益減少，8月營收因此較去年同期衰退。

統計今年前8月，全體上市公司營收合計為24兆1006億元，年增3兆7807億元、18.61%，營收成長公司共750家，衰退公司共203家，並較108年同期則成長3兆4037億元、16.45%。

全體上市公司1至8月累計營收呈現成長趨勢的前3名產業為航運業、塑膠工業及鋼鐵工業，衰退趨勢產業為觀光事業及金融保險業。（編輯：楊凱翔）1100911