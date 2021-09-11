隨著外送平台興起，許多人兼職外送員賺外快，也出現不少正妹外送員。日本節目《ノブナカなんなん?》去年訪問到一名正妹外送員，除了她長相亮眼外，期間還發現她竟沒穿內衣，意外在網路爆紅，如今事隔1年，她的近況又獲關注。

日本節目《ノブナカなんなん?》去年採訪到一名正妹外送員，她擁有深邃混血五官，意外吸引節目組注意，此外，當時她穿緊身上衣與外套，大方露出結實腹肌，不過最吸睛的是，她似乎沒有穿內衣露出內在美，胸前2點被看光，這名外送員也因此爆紅，被網友肉搜出她叫「瑪麗亞羽」（マリア友）。

瑪麗亞羽當時還被封為「最美外送員」，她1994年於岐阜縣出生，混有日本、菲律賓、西班牙3國血統，擁有173公分高挑身材，16歲因為不喜歡讀書而逃學，逛街購物時被星探挖掘，而她因此思考起自已的未來，決定輟學進入經紀公司，開始她的模特兒生涯，近幾年平時還會兼差外送員。

瑪麗亞羽發現自己沒穿內衣被看光後，笑著說「當天剛好下雨，天氣比較冷，所以才會激凸」，如今事隔一年，節目單位再度訪問瑪麗亞羽，她表示意外爆紅後，粉絲人數狂增，她不僅為性感雜誌拍攝寫真，也在YouTube開設頻道，內容主要以性感穿搭為主，IG上還有不少束縛類型的內衣美照，火辣尺度讓人看了鼻血狂噴。