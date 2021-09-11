39歲余姓男子多年前與友人赴美經商，後慘賠近千萬元無奈回台，余失敗後宛如洩氣皮球，不找工作整天在家酗酒，10日下午余母勸說時，余男突然暴走，還將酒瓶到處亂摔，嚇得余母連忙報警。

北市警方10日下午5時接獲民眾報案，指西區某民宅傳出爭吵聲，後來還有摔玻璃及老人慘叫聲，現場一片混亂，警方到場時，發現余家滿地都是碎玻璃，余姓男子則已經醉著。

69歲余母向警方訴苦，表示兒子約5年多前赴美經商，後來生意失敗血本無歸，返台後就像變了一個人，每天在家足不出戶，就是喝酒、上網，怎麼勸也勸不聽，她和丈夫都很無奈。

10日余母發現兒子又在喝酒，忍不住再勸他重新出發，先去找個工作，不料余男聽後勃然大怒，將酒瓶扔向牆壁、地上，余母嚇得慌忙閃躲，所幸沒有受傷。

附近鄰居聽到異狀連忙報警，但警方到場時，余男因亂吼亂砸，已經沉沉睡去，此時余母拜託警察，將兒子強制送醫，但因余未有傷人行為，所以未達強制要件。

警方隨後叫醒余男，注意控制脾氣不要動手，過程中余男不發一語，余母則是憂心忡忡，警方隨後將余男狀況存檔，依規定通報家暴防治中心，提醒余母一有任何異狀便要向市府單位求援。

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