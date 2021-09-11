全台5月15日至7月27日為疫情三級警戒時期，娛樂場所均不得營業，不過新北市淡水區揮皇高爾夫球場5月份被民眾舉報私自營業5天，遭市府開罰102萬，而球場至今仍未繳交罰鍰，市府本月初移送行政執行署，士林分署已前往球場查封高爾夫球車10部、汽車2部、大型水晶礦洞1組、現金2萬餘元。

淡水揮皇高爾夫球場遭民眾舉報從5月21日到24、25、26、27日連續5天私自營業，遭市府開出5次處分書，依法開罰6萬、12萬、24萬、30萬、30萬，累計102萬元罰款；新北市長侯友宜甚至痛批實在是很離譜，表示如果繼續營業，一定重罰以外，還要斷水斷電，不讓它繼續營業。

不過市府開罰後一直到本月均未收到罰款，9月3日將案件移送行政執行署，士林分署於6日率隊前往球場強制執行；球場員工宣稱老闆6月1日出國後迄今未返台，會盡速告知並處裡罰鍰，士林分署在現場查封高爾夫球車10部、汽車2部、大型水晶礦洞1組、現金2萬餘元。

士林分署表示，時至今日（11日）該高爾夫球場仍未繳罰鍰，因上次查封的物件拍賣後仍不足清償罰鍰，若球場仍堅持不繳，將會再次前往場地另行查封其他物件。