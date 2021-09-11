許藍方上月陷不倫風暴，掰了東森財經新聞台《57健康同學會》主持棒，時隔近1個月新主持人由嚴立婷擔任，她和廖慶學日前首次錄影，雙方一搭一唱製造許多生動活潑效果，嚴立婷直呼超緊張，表示「我過去多是以綜藝節目的主持為主，這種健康、專業類型的節目，對我來說有點跨領域。」

嚴立婷也說由於是東森財經新聞台的節目，所以收到邀約時很驚訝，就連戴著耳mic聽導播聲音主持節目都是第一次，有種自己變成主播的感覺。嚴立婷還透露她爸聽到她接這節目的消息後，竟說要訂財經雜誌給她做功課惡補，讓她哭笑不得。

嚴立婷也感謝有廖慶學帶領她，光是首次錄影就讓她學到很多。廖慶學則大讚跟嚴立婷合作主持效果很好，「其實立婷的反應很快，且她會分享許多親身經歷或感想，她的節奏也讓節目氛圍比較活潑，我們有很好的互補效果。」語畢還不忘比讚，大讚跟她合作效果100分，讓嚴立婷害羞急回：「真的假的！總分不會是一千分吧。」

聊到健康話題，兩人也打開話匣子大聊起來，從疫情動態到減肥心法都能聊。廖慶學表示自己在做168減肥，2個月下來就瘦了4、5公斤。嚴立婷一聽立刻說自己也在做168，減肥第一個月就很有感覺，也因她的168時段落在午晚餐，所以平常都不吃早餐，今天錄影到現在都還沒有吃東西，廖慶學一聽驚呼她真的超有毅力。

節目中聊到老年失智症議題，也讓兩位主持人深有感觸。廖慶學表示因疫情無法常常回家看爸媽總是很擔心，感覺父母有點變老了。他還自嘲可能年紀大了，也到要保養的狀態了，常忘記人名想半天都想不起來，坦言記憶力沒有以前好。但他隨即笑說：「還好剛剛節目中有老師說，跟美女主持能增進腦力，之後每周都能跟立婷合作，我應該能增強一點記憶力回來。」。

嚴立婷則表示雖然她父母已70多歲，但爸爸每天股市看盤，比自己還聰明。媽媽則是每天跟朋友聊天，電話一講就2、3個小時。笑說還好父母兩人都不太需要擔心，她反而比較擔心自己。《57健康同學會》每周日晚6點於東森財經新聞台播出。