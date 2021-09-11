英國一名女子羅素（Lisa Russell）日前從加勒比海搭機返國，沒想到回家後打開行李箱，竟看見有一隻壁虎藏身在她的胸罩裡，跟著她一路搭機漂洋過海，完成這趟長達4000英里（約6437公里）的航程。

根據《BBC》報導，47歲的羅素前往加勒比海巴貝多（Barbados）渡假，日前結束假期，搭機返回位於英國南約克郡（South Yorkshire）羅瑟勒姆（Rotherham）附近的住家，沒想到打開行李箱後，赫然發現胸罩上有一塊黑色不明物體，她下意識就想要將其從胸罩上甩下來，但仔細一看才驚覺是一隻小壁虎。

對此，羅素表示小壁虎十分幸運，知道要躲在她裝乾淨物品的行李箱內，而這件胸罩是因為她覺得天氣太熱，懶得穿才會放進行李箱。尤其是她為了將塞滿行李的行李箱拉鍊拉上，還曾經坐在行李箱上施力，幸好小壁虎沒因此被壓傷。

由於在英國野放飛本地物種是非法的，因此羅素致電通報英國皇家防止虐待動物協會（RSPCA）表明此一插曲，如今小壁虎已經交由專業的爬行動物飼育員收養，幸運逃過一死。