整併後的307路線站牌。（縣府提供）

蘇花改通車後，花蓮縣府推動縣內公共運輸，新闢多條市區公車路線，其中去年9月28日營運「306花蓮火車站-慈濟科技大學」、「307慈濟科技大學-東大門夜市」，經過1年行駛，為有效提高運能，13日起將兩條路線整併為一條307環狀路線「花蓮火車站-慈濟科技大學-東大門夜市-花蓮火車站」，方便學生通勤，也便於遊客到東大門夜市，票價改收一段票，減少民眾負擔。

花蓮縣府建設處表示，先前306轉乘307為兩段票計費，現整併成一條307環狀路線去返程只採一段票計費，全票25元、半票只要12元。以往在東大門夜市想搭乘307至花蓮車站，都須先到慈濟科技大學轉乘306路線到花蓮車站，現在整併為307環狀從東大門夜市可免換車直達花蓮車站，節省轉乘的耗時。在發車的部分，配合學子上下課時間，更方便學生族群就學通勤，鼓勵各校學生也多加利用。

由首都客運、臺北客運聯合經營整併後的307路線，服務慈濟科技大學、慈濟大學、慈濟醫院、花蓮高農、四維高中等學生通學與基本民行。往程從花蓮火車站、慈濟科技大學、東大門夜市至花蓮火車站分別為07：20、11：00、18：00三個班次，返程從花蓮火車站、東大門夜市、慈濟科技大學至花蓮火車站分別為09：30、16：35、19：30三個班次，其中18：00及19：30發班次不停靠「慈濟大學」、「慈濟醫院」、「慈濟大學人社院區」，配合學校行事曆，例假日及寒暑假期間停駛運輸服務。

縣府表示，疫情變化多端，民眾搭乘大眾運輸工具務必全程佩戴口罩，遵守實聯制上車，共同嚴守花蓮防疫安全防線。交通資訊，民眾可到「花蓮交通e點通V2.0」網站查詢，並鼓勵多搭公車，提升載客率。