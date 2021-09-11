依據中央氣象局最新璨樹颱風風雨預測，入夜後暴風圈逐漸逼近恆春半島，風雨加劇已達停班停課標準，屏東縣政府稍早宣布，枋山鄕、獅子鄕、牡丹鄉、滿州鄉、車城鄉及恆春鎮等6鄉鎮，11日晚間6時起停止上班、停止上課。