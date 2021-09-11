風雨漸增 屏縣府宣布六鄉鎮晚間停班停課 14:182021/09/11 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屏縣府宣布，11日晚間屏南六鄉鎮停班停課。(林和生攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 依據中央氣象局最新璨樹颱風風雨預測，入夜後暴風圈逐漸逼近恆春半島，風雨加劇已達停班停課標準，屏東縣政府稍早宣布，枋山鄕、獅子鄕、牡丹鄉、滿州鄉、車城鄉及恆春鎮等6鄉鎮，11日晚間6時起停止上班、停止上課。 暴風雨前的寧靜 宜蘭地區積極備戰防颱 璨樹颱風將帶來豪雨 台20線勤和至復興路段下午預警性封閉 #風雨 #鄉鎮 #晚間 #停班停課 #璨樹颱風 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 12級風吹陸地！強颱璨樹來襲 全台11日停班停課一覽 17:322021/09/10 生活 璨樹強颱來襲 新竹光臨藝術節燈區、波光市集暫關閉 11:262021/09/11 生活 雙北破萬名學生請防疫假 侯友宜：新北仍有5校停課 11:342021/09/11 生活 《不斷更新》璨樹來襲 全台今停班課一覽 13:432021/09/11 生活 璨樹來襲要注意 3星座容易在颱風天破財 13:072021/09/11 運勢 駁斥邊緣化朱立倫 趙少康一首歌曲表心跡 13:002021/09/11 政治 璨樹颱風逼近 新北水門晚上9時關閉 12:322021/09/11 生活 中橫公路預警性封路 大禹嶺至太魯閣下午5點起只出不進 13:202021/09/11 生活 強颱璨樹來襲 綠島、蘭嶼今天停班停課 04:102021/09/11 焦點要聞 台東今停班課 新北2學校今天下午也停課 10:192021/09/11 生活 璨樹颱風12日影響最大 航空公司公布航班異動 12:202021/09/11 生活 生活熱門新聞 璨樹路徑90度大轉彎 只有這國家還在報「貫穿台灣」 - 生活 BNT來了！指揮中心宣布 9／20起預約、9／25起接種 - 生活 醫籲開放長者莫德納混打BNT 張上淳：看2情況而定 - 生活 中颱璨樹總雨量飆700毫米 彭啟明曝周一颱風假機率 - 生活 選錯時間！璨樹暴風圈籠罩 6縣市「周日」放假機率高 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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