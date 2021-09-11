TOYOTA COROLLA系列暢銷多年，其中COROLLA ALTIS自2001年國產化至今，已蟬聯20年台灣汽車市場國產單一車種銷售冠軍註，另一款魅力車型COROLLA CROSS自去年上市以來，亦穩坐台灣SUV銷售冠軍寶座。TOYOTA總代理和泰汽車宣布2022年式COROLLA ALTIS與COROLLA CROSS將升級標配Toyota Safety Sense 2.0智動駕駛輔助系統，智能安全再進化。

和泰汽車表示，COROLLA ALTIS與COROLLA CROSS全車系升級標配TSS 2.0智動駕駛輔助系統（Toyota Safety Sense 2.0；包含PCS 預警式防護系統、ACC全速域主動式車距維持定速系統、LTA 車道巡跡輔助系統，以及 AHB 智慧型遠光燈自動切換系統），以及7SRS氣囊、ACA主動過彎輔助系統、VSC車輛穩定控制系統、HAC上坡起步輔助系統、DSC檔位誤入動力限制系統等，最高搭載33項主被動安全防護系統註5，再創台灣車壇安全新標竿、全方位守護駕駛及乘客的行車安全。

以TNGA新世代造車工藝打造的COROLLA ALTIS與COROLLA CROSS，搭配「高剛性車體」與「高性能懸吊」並以「低重心設計」，有著平穩舒適的駕馭體驗，搭配寬廣的水平式儀錶台設計，極小化盲區、開闊駕駛視野，與升級至9吋大屏幕的TOYOTA Drive+ Connect智聯車載系統註6，讓駕駛能在舒適寬敞的座艙內享受絕佳的駕駛體驗。

全新COROLLA ALTIS與COROLLA CROSS均有汽油與HYBRID兩種動力可供選擇，消費者可親臨營業所賞車，亦歡迎利用TOYOTA推出的0接觸服務，至TOYOTA官方網站（https://www.toyota.com.tw）填寫購車諮詢表單，24小時內會由銷售顧問主動與消費者聯繫，進行電話或線上商談，並可預約到府賞車/試乘，車款相關資訊亦可上TOYOTA 官方網站查詢：https://www.toyota.com.tw。