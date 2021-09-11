北市勞動局長陳信瑜11日直言「派遣勞工不是免洗筷！派遣公司應重視勞工權益，且不得要求勞工自己簽署自願離職書！」（北市勞動局提供／張穎齊台北傳真）

台北地方法院由勞務承包公司派遣的張姓男工友，自己花錢買微波爐讓法官使用，卻因此違反規定傳出承包公司請張姓工友簽「自願」離職書，引發超過40名法官連署向院長請願，希望重視勞工的工作權。北市勞動局長陳信瑜11日直言「派遣勞工不是免洗筷！派遣公司應重視勞工權益，且不得要求勞工自己簽署自願離職書！」

陳信瑜表示，派遣勞工的工作特性，需要派駐在業主的工作場所，勞工同時受業主單位的指揮監督，也得遵守業主的內部規範，但實務上業主常以勞工違反業主內部規定或不符需求，要求派遣業者更換派遣勞工，導致派遣勞工工作相當不穩定，主因來自於勞工不熟悉組織文化或規範，或業主與派遣勞工溝通不良衍生爭議。

陳信瑜強調，派遣勞工皆受《勞動基準法》保障，派遣公司是實際雇主身分，須依法辦理勞工事務，同時派遣公司不能置身事外，應擔負起教育訓練，及事後溝通的關鍵角色。

「派遣勞工不是免洗筷！」陳信瑜指出，在我國，不管公、私部門皆有使用派遣勞工的情形，業主必須應做好管理責任，使派遣勞工能及時妥善融入企業組織及文化，如遇勞工因不熟悉作業流程或內部規範、出現錯誤，也應給予適時訓練與改善機會，而非將派遣勞工視為免洗筷，立即要求派遣公司更換派遣勞工，影響派遣勞工工作的穩定性，甚至工作機會。

陳信瑜進一步補充，若派遣勞工需結束原本要派單位的服務，仍是派遣公司的勞工，派遣公司有義務為派遣勞工提供適當工作機會，日後派駐到其他業主服務時，工作年資依法不能中斷；倘若無其他適合工作機會，派遣公司也須依《勞動基準法》第11條規定終止契約，依法給付資遣費。

至於部分不肖派遣業者私下會要求派遣勞工簽署「自願離職書」，陳信瑜強調，請勞工斷然拒絕，不然事後將影響自己的工作權利。她也說，若派遣勞工發生勞資爭議，建議盡速向勞動局申請勞資爭議調解，藉由勞動局的介入協調，維護派遣勞工權益。