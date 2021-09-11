新北某幼兒園群聚感染，截至目前為止已有27人感染，其中有20人染Delta變異株。外界十分關注曾經進出新北某社區大樓的裝修工人，醫療應變組副組長羅一鈞表示，裝修工人及他的太太，經基因定序後，確定皆感染Delta印度變異株。
醫療應變組副組長羅一鈞表示，基因定序結果為，進出板橋某社區的裝修工人，案16168，和他的太太案16171，也都是Delta印度變異株。
至於埃及爸的基因定序為何還未出爐？羅一鈞則回應，埃及爸的CT值非常的高，因此做基因定序比較困難，裝修工人及太太的結果比較早出爐的原因在於，他的感染源相對比較不清楚，所以插隊先做，讓結果比較早出來，才可以在防疫上盡速做調整。
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