S.H.E在11日適逢出道20周年紀念日，3人雖然沒有合體計畫，仍許多粉絲紛紛送上祝福「生日快樂」，Ella一早特地發文，曬出2年前的姐妹之旅的合影，她開心：「20歳，乾杯！敬所有三葉草們，謝謝你們，風沙星辰、永遠相伴。」

Ella強調：「敬姐妹，S.H.E生日快樂，大家都要好好的。」其中提到的「風沙星辰、永遠相伴，是S.H.E〈遠方〉的歌詞。承載著大家滿滿成軍紀念祝賀，Ella所屬經紀公司勁樺娛樂表示，這陣子收到許多粉絲親手製作的卡片、相冊、看到各地應援活動，與粉絲們一同成長經歷了這20年，相約「風沙星辰、永遠相伴」內心非常感動，最後呼籲粉絲要持續做好防疫。

Selina的經紀人表示Selina日前剛殺青拍攝鬼片《頭七》，正在休假中，近期也有拍攝雜誌，她將開始進行電影後續的配音等工作，至於新歌、新工作計劃？經紀人透露因為疫情影響，之前延期的工作也還正在安排，加上疫情最近開始蔓延，之後的工作狀況都還未定，目前一切以安全防疫為第一。至於S.H.E接下來有合體計劃？Selina經紀人表示，S.H.E現在有各自工作，在短時間上S.H.E暫時沒有合體的計劃。